韓國女團「(G)I-DLE」將於7月1日在台北流行音樂中心開唱，不僅是她們繼年初參與除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》後，相隔不到半年又再度來台，也是她們出道5年首度在台灣舉辦專場，門票今（3日）午開賣，系統瞬間湧入10萬人同時上線搶票，4500張門票全數搶空，不少粉絲敲碗加場，對此，主辦單位KKLIVE與跟韓方密切討論完後，也火速宣布在隔天加場，門票將於下週五（9日）中午12點在KKTIX開賣。

(G)I-DLE出道5年，推出多首膾炙人口的夯曲，包括〈LATATA〉、〈Senorita〉、〈Uh-oh〉、〈Tomboy〉、〈Nude〉等，近日發行第6張迷你專輯《I feel》中的主打歌〈Queencard〉再度稱霸各大音源排行榜，在韓國站穩一線女團地位，海外人氣也超夯，台灣又是成員舒華的家鄉，演唱會消息一出，便讓台灣Neverland（官方粉絲名）興奮不已，這次更應成員們要求，全場採用實名制，今門票開賣後立刻被搶光，粉絲也分享舒華說「秒殺的話，我就可以炫耀一下」的直播片段，留言要她「炫耀起來」。