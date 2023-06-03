冬山鄉第4屆熱氣球嘉年華今天（3日）登場，今年度活動移師至冬山火車站旁農地舉行，民眾除了觀看熱氣球外，每天還安排2場次付費搭乘體驗，除了今天舉行外，明天以及6月10日、11日還有機會乘坐熱氣球，俯瞰冬山百年舊河道及生態綠舟園區。

冬山鄉公所表示，今年的場域擴大，搭火車前來也非常便利，位於高架車站下的新動市集及承靜市集，好逛又好買；嘉年華邀請交通部觀光局「oh熊組長」造型熱氣球外，也邀請到了台北市政府的「熊讚」造型球於宜蘭首度亮相。

「oh熊組長」與「熊讚」造型球將分別在今天、明天以及6月10日、11日接力出場，活動會場還有2個繫留升空球及小型移動式熱氣球及熱氣球解說區，讓參加的民眾有不同的視覺體驗外，還可以深入瞭解熱氣球構造及歷史典故。

熱氣球嘉年華活動共計4天，每日2場的開放體驗活動，每場次為120人（視天氣情形增減），體驗價每人500元；除了熱氣球繫留升空外，冬山鄉公所在下午場次也開放了免費的地面體驗活動，只要在活動當天下午場時間，於FB「幸福冬山」按讚並出示在場工作人員，即可兌換體驗券兩張，民眾可以走進熱氣球中，聽專業的講解員解說熱氣球的構造與原理，另外在6月3日、10日晚間還有2場熱氣球光雕秀。