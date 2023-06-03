112年玉山盃青棒錦標賽來到最終日賽程，連5年挺進最終戰的桃園市在先發投手林維恩4.2局好投帶領下，加上打線前2局就攻下5分奠定勝基，6局上張趙紘再補上2分炮擴大領先，終場就以11比5輕取台東縣，奪下近4年中的第3冠。

桃園市首局在2人出局、一二壘有人時，靠著徐紹予二壘安打一口氣攻下2分，2局上攻勢再起，同樣是在2人出局後柯敬賢右外野一壘安打打回2分，桃園單局再添3分擴大領先。6局上桃園又是一波猛攻，張趙紘敲出左外野2分炮，將領先擴大至11分差，不過下半局台東追回4分，避免比賽被提前結束。

桃園市先發投手林維恩前3局沒讓對方敲安，直到4局下2出局才被林浩震敲安，雖然在5局下一度投到腳抽筋，但他經過治療後仍繼續留在場上，最終用75球投4.2局，僅被敲2支安打，另投出3次三振、2保送，無失分。

桃園自108年起年年打進玉山盃冠軍戰，108年及去年都不敵新北市屈居亞軍，109年擊敗高雄市奪冠，110年則是與新北市並列冠軍，這是桃園市近4年中的第3冠，也取得本屆U18世界盃青棒賽中華隊組訓權。

桃園市徐紹予首局敲出帶有2分打點的二壘安打。（杜宜諳攝）