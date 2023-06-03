洪士琪是針對林伯翰3日受訪指控新光金內部有「吳三桂」，開大門引清兵入關，質疑誰是清兵？誰又是吳三桂？即當初是林伯翰去請台新金協助新光金，是第一個且是至今唯一一個主動找吳東亮談促成兩金控合併的人。

洪士琪並強調新光金在5月20日董事會討論研究與台新金控等金控的合併可能性，是因獨董有意見，因此對外公告，台新金看到之後即主動來函，最後出具不具約束力的出價，但此案連董事會都沒有提案，所以「沒有開始就已經結束」，並沒有排入他的改革時間裡。

洪士琪有二大重申，一是推動改革是要改變新光金董事會結構，目前有問題的是董事會，不是新光金的經營團隊，他依舊審慎樂觀看待6月9日的結果，相信新光金士氣一定會馬上提振；二無論過程及最後結果，他一定會堅持走到6月9日，且不會與公司派或其他大股東協商席次，大家就是看持股、股東的投票結果，決定最終席次。

洪士琪表示，新光金股價低於每股淨值，是不爭的事實，所以他要推動改革，拉升士氣與經營績效，相信未來股價就可慢慢回穩，甚至更高，「這就是拉升新光金的價值，為什麼有人要反對？」未來等新光金價值更高，之後再推動合併才可能。

洪士琪並有三大澄清，一是6月9日之後馬上就要面臨改革新光金，「這是很大的工程」，其次就是馬上要面對金管會要求新光人壽強化資本適足率（RBC）的增資，「這二件事就起碼要搞半年以上」，我怎麼有時間談合併，「這是假議題」；第二，金控合併案一定會經正常合法程序，即審計委員會及董事會討論，且雙方都有外資股東等，不是一個人就能決定價格或合併與否。

第三是對於吳三桂引清兵入關一說，洪士琪爆料2020年林伯翰才是主動去找吳東亮，想促成兩金控合併的人。

對於目前勝算如何？洪士琪說，無論是改革派的真實持股，委託書微求結果或外資投票結果，第一是作戰機密，第二是公司派才會先看到，甚至漫天的外資報告，他都是事後看報導才知，只覺得現在「真的越來越亂」，但他強調無論如何就是繼續走到6月9日選完，大家和平收場。

至於吳東進呼籲吳東亮出面和談，洪士琪亦說：「這不就有金金分離的疑慮嗎？」認為現在把問題又移轉到兄弟之爭，但卻沒有人理他這個改革派，洪士琪說：「從頭到尾都是我，但我不會跟他們協商，我一定會堅持走到6月9日。」