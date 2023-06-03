《全球塑膠公約》第二次協商會議於臺灣時間3日清晨（法國時間2日晚間）結束，為期一週的議程進入源頭限制生產的條文實質討論。綠色和平指出，「全球塑膠公約必須直接解決塑膠生產問題，公約內容也必須與控制全球升溫在攝氏1.5度內的目標一致，並使世界擺脫對化石產業及塑膠的依賴。綠色和平台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，隨著《全球塑膠公約》持續討論，臺灣整體社會與產業，未來將受到談判結果的影響，面對國際趨勢以及失控的塑膠污染，臺灣政府應盡快規劃全面重複使用策略，即早因應。

據估算，若塑膠產業持續現況，2025年塑膠產量將是現在的三倍。聯合國環境大會（UNEA）2022年決議開啟《全球塑膠公約》 （Global Plastics Treaty）議約，預計在2024年底前進行五次協商會議並完成訂定。

「環保署想要減少後端廢棄物處理壓力，就需要擴大源頭限用、重複使用規模」，張凱婷舉例，環保署2022年公告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式總說明」中，設定重複使用目標以及減量目標，並搭配提升自備優惠以及限用期程，就是很好的作法說明。

張凱婷建議預計年底公告的「資源循環促進法」修法草案，應加強「源頭限用、減量」內容，在法案中訂定全面淘汰一次性塑膠包裝以及用品及時間表，並設定更廣泛產業的重複使用目標，給予臺灣社會以及企業明確的轉型方向，逐步加入全球無塑浪潮。