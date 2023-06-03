國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，3日下午由黨提名立委參選人廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋陪同，在獲徵召參選後首度與青年座談，面對自己近日民調下滑，他表示，民調是一種參考、也是期勉，不管好壞都要面對，更要堅定腳步向前行，全力以赴一定會贏。

侯友宜參選後首度與青年對談，面對青年代表提出詐騙事件氾濫、空氣汙染嚴重等問題，他逐一說明自己的立場。侯友宜也表示，青年碰到的問題包括少子化、低薪高房價及創業與就業、人才培育等，政府應拿出方法解決；最近兩岸關係不穩定，關係未來青年是否要上戰場的問題，大家應共同面對。

面對近日民調下滑，侯友宜說，民調是一種參考、也是一種期勉，不管好壞都要面對，更重要要堅定腳步、一步一腳印打拼向前行；台中市長盧秀燕與前市長胡志強在台中治理展現非常好的成效，台中治理與新北的治理交流，兩個城市共好，更重要讓國家因治理而截長補短，變得更好。