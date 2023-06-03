一名女網友在竹北台元科技園區工作，最近想買房自住，不知道該選竹北舊市區的30年老房，還是要選湖口重劃區的新房，前者距離公司較近、生活機能也很好，價格更是實惠，但後者則是新房子，讓她很猶豫，引起網友討論，不少人建議原PO選竹北，直呼距離公司近才是王道。

一名女網友在Dcard上分享，她在竹北台元科技園區上班，最近想買房有2個選項，分別是竹北老房與湖口的新房，她很猶豫要選哪個，因為竹北雖是老房子，但生活機能好，大醫院也在附近，重點是離上班地點超近；但是湖口王爺壟重劃區的是新房子，生活機能也不錯，而且感覺會越來越發達，但離上班地點真的遠。

女網友補充說明，竹北的老房子位在華興舊市區，屋齡30年，售價900到1000萬；湖口的新房位在王爺壟重劃區，屋齡僅2到3年，售價1300到1400萬。

貼文引起網友討論，不少人認為買竹北好，因為距離公司較近，加上生活機能好又便宜，可把省下的錢好好裝潢。「選竹北！離公司較近，生活才是王道」、「選近的！裝潢完都一樣啦」、「選竹北，剩下的錢全部翻新裝潢」、「竹北啦！湖口上下班超塞你受的了嗎？」另有網友持不同意見說，比起竹北華興舊社區，湖口顯然比較寬敞舒服，而且生活機能也很好，很適合不愛逛街、喜歡清閒一點環境的老人。

不過有內行網友表示，選擇竹北舊市區那一帶不錯，位置好，生活機能也好，且老房子價格便宜，但要注意老房子的種類，如果是沒人管理的老公寓恐要三思。