民進黨58名立委公然反對國民黨於立法院提出「檢討公務機關性騷擾申訴流程機制」之提案，民進黨稱這是因為國民黨團不思進取、抄襲公開資訊，國民黨副發言人呂謦煒質疑，這不就是赤裸裸的雙標、為反對而反對？民進黨不僅性騷案件連環爆，還阻止檢討性騷機制，這已不是個案，而是民進黨集體墮落，淪為「性平退步黨」。

呂謦煒指出，國民黨於立院的提案要旨是為避免原能會前主委謝曉星職場性騷事件再現，「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏。

呂謦煒表示，請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」，獲得包括國民黨、民眾黨和時代力量等跨黨派立委同意，但民進黨以立院多數之姿，有58席立委強硬否決這項建設性提案，令人不可置信，對照當前民進黨陸續傳出多起職場性騷惡例，更是諷刺。

呂謦煒表示，民進黨團幹事長鄭運鵬和民進黨立委林楚茵對此皆回應稱，之所以反對是因為國民黨黨團使用行政院11日的公開資訊納入自己的提案拿來19日再來表決。然而，退一萬步言之，即使不爭論這個提案的文字究竟出自哪個單位，那麼即使國民黨提的案子是正確的、即使與行政院的精神相符、即使其他在野黨都認同，民進黨還是不惜用人數優勢輾壓阻擋？

呂謦煒痛批，這不就是赤裸裸的雙標、赤裸裸的政治鬥爭、赤裸裸的為反對而反對嗎？民進黨平時經常雙重標準，人民已經忍了，但是連普世價值都要雙標，人民絕對不同意！

呂謦煒質疑，民進黨不僅在政府機關出現職場性騷者如謝曉星之流，就連其政黨內近期也接連被爆出職場性騷與輕忽吃案爭議，不只民進黨內的性騷通報機制失能，民進黨立委竟還要阻止公務機關檢討自己的性騷申訴流程，這證明民進黨對性別平等的忽視、對違法且侵害人權的性騷竟睜一隻眼閉一隻眼，已經不是個案，而是民進黨整個文化的集體墮落。難道民進黨已經如社會評論一般成為「造狼者」？難道「性騷擾已成為民進黨的 DNA」？難道民進黨執政變成「性騷國家隊」？

呂謦煒強調，國民黨會繼續強化既有的性平機制，同時也會持續發揮監督力量，盼各政黨、各機關、各單位都能充分檢視自身之性騷通報機制，把漏洞補好，把受害者接好，這是我們的使命，民進黨執政七年讓台灣失能，國民黨更會全力來打拚，找回台灣民眾的好日子。