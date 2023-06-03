彰化縣北斗鎮長李玄在因貪污圖利罪被判刑1年10月、褫奪公權2年，上月鋃鐺入獄，依規定鎮長懸缺要在3個月內辦理補選，3日前綠委江昭儀的太太、前議員江熊一楓宣布參選，誓言要斬斷家族政治，用心治理北斗。

2017年彰化縣北斗鎮長李玄在因涉嫌關說清潔隊，放行讓民眾進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材物，更二審被判刑1年10月，不少支持者表示，前總統陳水扁兒子陳致中涉洗錢8億才被判1年，李玄在一分錢沒拿卻被判1年10月，直呼相當不公平。

號稱「北斗第一家族」的李家，從李玄在、李玄在妻子楊麗香、李玄在父親李順銘都當過北斗鎮長，李玄在入獄後，依法必須在3個月內完成補選。李玄在妻子前鎮長楊麗香是否代夫出征再度參選，楊麗香說，會思考她的未來動向。

江熊一楓表示，行政首長與民代角色完全不一樣，擔任首長要更有理想以及執行力，她擔任過議員多年，兼具監督的優勢以及執行力，因此她認為來當一個好的行政首長是沒有問題的。

江熊提到，北斗鎮長從她擔任議員服務大北斗區這麼多年，北斗鎮長都是由單一家族政治所把持，也就是李玄在家族，現在北斗好不容易有一個機會能夠改變這種家族政治，因此她呼籲北斗鄉親要選一個優秀的人選，來經營北斗鎮，讓北斗能夠真正風華再現。

依規定北斗鎮長必須在三個月內辦理補選，彰化縣選委會說，將召開委員會後，在公告補選作業及日期；目前除已宣布參選的民進黨前縣議員江熊一楓、李玄在的妻子前北斗鎮長楊麗香外，被點名的人選還有本屆高票落選的顏宏霖。