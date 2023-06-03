現場展示林依柔以地方特產水果為題材的作品。（張毓翎攝）

現場擺設有印製林依柔作品的牛仔布小物袋、杯墊、軟雕塑布娃娃。（張毓翎攝）

現場擺設有印製林依柔作品的牛仔布小物袋、杯墊、軟雕塑布娃娃。（張毓翎攝）

唐氏症畫家林依柔6月受邀到台南展出「大佛下山｣創作個展，來自彰化的她，以八卦山的大佛為主題，創意地想像祂走下佛座，探索、旅遊之景，還有不少以地方特產水果、偶像明星為題材的作品，現場更擺設結合媽媽劉淑芳縫紉技藝的軟雕塑布娃娃，散發出濃濃童趣的療癒力。

自幼對繪畫充滿熱情的林依柔，克服先天唐氏症障礙，不僅連年獲得全國心智障礙者才藝大賽繪畫賽特優、獲邀國際藝術家節創作展，甚至到國外參加2015日本滋賀縣陶藝之森台日泰三國藝術聯展。

林依柔的媽媽劉淑芳回憶，因深知早療的重要，從小就讓依柔接受各方面的早療復健與訓練，並不斷開發孩子的學習力，凡打擊樂、游泳、跳舞和語言治療等，直到她拿起畫筆，也找到自己對繪畫的熱忱。

林依柔說，以前畫畫是興趣，現在則是工作，努力讓自己從生活中學習工作，在工作中快樂生活。她不僅申請成為彰化縣、台中市街頭藝人，參加各地藝術市集，也創設「依柔藝術創作室」，販售上面有印製自己作品的牛仔布小物袋、杯墊、軟雕塑布娃娃。

台南市政府祕書處6月邀請林依柔到民治市政中心一樓大廳展出「大佛下山｣創作個展，總計展出28幅壓克力彩作品，題材包含大佛下山、大佛遊果園、偶像明星等3個系列，另也加入爸爸、媽媽和自畫像作品，其筆觸童趣、線條輕柔、用色繽紛，畫面構圖純真，希望帶給觀賞者不一樣的感動。