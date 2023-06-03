在千名信眾徒步護送下，金包里二媽在下午抵達野柳海蝕洞。（金山區公所提供）

「北海岸傳奇媽祖文化祭」的重頭戲今（3）日登場，金山慈護宮的「金包里二媽」在千名信眾及各友宮神尊共同護送下，回到野柳海蝕洞，而這場宗教盛宴選在每年農曆4月16日最大退潮時舉辦，也是全台唯一的「退潮祭典」，目前已經列入新北市無形文化資產。

今天的活動，由新北市民政局長柯慶忠與慈護宮董事長游忠義一同轉動彩花筒扶轎起駕後揭開序幕，今年因疫情解封，市民回歸正常生活，比起以往更是盛況空前，除了希望神明能夠加持保佑民眾平安，也展現當地信以的熱情與活力。

民政局長柯慶忠表示，今天是金包里慈護宮建廟214周年，自建廟以來，一直是北海岸民眾祈求平安、風調雨順的重要信仰中心，特別是今年疫情解封，希望藉由這個活動向媽祖祈求保佑市民平安健康，也讓更多民眾認識北海岸傳奇媽祖的聖德，更讓金山在地傳統文化能夠永續傳承。

今日上午，媽祖鑾轎在上千信眾的護送下出發，廟方以古禮方式邀請信徒徒步護送二媽回野柳媽祖洞，並於下午3時許抵達，完成祭拜後再回鑾慈護宮。慈護宮游忠義董事長指出，這個活動選在每年農曆4月16日最大退潮時舉行，是全台唯一的「退潮祭典」與海岸行腳活動，每年都吸引上千信眾報名，已被列入新北市無形文化資產。

金山區長劉昌松表示，為了推廣在地觀光及環保議題，今年活動除了徒步行腳外，也加入在地觀光巴士，讓年長的信眾搭乘巴士輕鬆參與遶境活動，此外，在遶境活動中也強調環保議題，安排環保志工隊參與其中，盡一份心力保護環境，參與遶境活動的信眾不僅能感受媽祖的加持與保佑，還能欣賞北海岸優美的海岸景觀，可在體驗在地文化特色的同時感受到豐富觀光自然資源。