米可白以兒童台「葡萄姐姐」出道，轉戰主持、戲劇等領域，都繳出亮眼成績單，經常在社群網站分享日常點滴的她，近來跟上「秀出你的20歲」的風潮，曬出約莫26歲時的照片，卻語帶無奈表示：「國小時沒什麼童年」，讓人聽了相當不捨。

米可白跟風玩起「秀出你的20歲」，PO出26歲時的照片，只見她留著一頭過肩長髮，鄰家女孩的青澀模樣，讓人眼睛為之一亮，拍攝當下則是圍著圍裙站在攤位前，幫家中經營的店舖賣餅，接著表示跟友人聊及過往時，才發現自己沒什麼童年記憶，像是重要節日，同儕都跟家人出遊，自己則得在家幫忙揉麵糰，通常等到雨天較沒顧客時，才有時間出門玩，而最佳玩伴就是外頭的浪浪（流浪狗）。

米可白想起曾哭著跟媽媽說：「我想出去玩，羨慕其他同學的生活～每年的暑假寒假日記～內容永遠寫『做餅的生活』」，讓人聽了為之鼻酸，不過她倒是樂觀看待一切，強調經歷這樣的童年，反而讓自己更加懂事，也更了解家人的辛苦，如今長大有能力賺錢，唯一的心願就是讓他們生活過得輕鬆點。

米可白一席充滿正能量的話，吸引上萬網友按讚認同，而她的凍齡美貌，也引起網友熱議：「都沒什麼變化耶，是吃了保鮮劑嗎？還越來越美」、「果然是仙女模樣」、「外型都無啥變，近年來在戲劇上的表現可圈可點，堪稱我們鹿港之光」、「果然老街還是妳最正」。