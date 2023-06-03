為了接住這些弱勢長者，中華民國老人福利關懷協會今年再度推出清寒長輩救助募款計畫。（老協提供／林良齊台北傳真）

根據統計，在台灣倚賴中低收入補助生活的 65 歲以上阿公、阿嬤就超過 4 萬人，生活在貧窮線邊緣，受限於社福制度而無法領取補助的高齡者處境更為艱難，為了接住這些弱勢長者，中華民國老人福利關懷協會今年再度推出清寒長輩救助募款計畫，希望能募得更多款項以推動全台各縣市的關懷訪視、物資發送、房屋修繕、醫療救助等服務。

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬表示，長期以來深入被忽略的城市角落，將物資與關懷帶給被社會遺忘的獨居、清寒、拾荒長輩，並提供醫療、急難救助等資源。近年來看到疫情及高齡化讓長輩貧窮情況更加嚴重，光是去年，就新增數百位清寒長輩向我們尋求協助。

政大EMBA今天不但捐出班級年度公益基金，更發動個人樂捐，短短時間就共募得32萬元，而且成員們熱情參與協會物資發送關懷訪視，今天將募得款項全數捐出，並與老協志工一同搬運物資上車，讓志工們之後能順利前往各地關懷訪視。

老協指出，台灣將在2025年成為「超高齡社會」，預估會有數萬名弱勢長輩需扶助，有的是獨居長輩靠著拾荒艱辛度日，有的甚至有複雜的家庭依靠長輩撐起家計，但身體退化、疾病纏身的他們，即使出門拾荒，收入也負擔不起一天的餐費所需。為了扭轉清寒長輩的生活困境，老人福利關懷協會邀請大家愛心加入援助行列。

捐款可洽老人福利關懷協會官網。