大S前夫汪小菲日前無預警在朋友圈宣布要停用手機一陣子，該文是他司機代為張貼的，之後若要聯絡汪小菲，也只能先聯繫他司機，令人擔憂他目前狀況。稍早，台灣狗仔葛斯齊在直播中透露，已連絡上汪小菲，得知他目前因情緒問題生病相當嚴重，正在吃藥控制，葛斯齊坦言，知道這消息滿心疼的，就像是再有錢也開心不起來一樣。

汪小菲前年因失言問題被大S宣布休夫，同年11月兩人辦妥離婚手續，去年3月大S閃電宣布再婚具俊曄，掀起和前夫的戰火，汪小菲接連發多文攻擊大、小S及S媽，更鬧出床墊之亂，近日更有網友造謠，稱大S在正式離婚簽字前就跟具俊曄有聯繫，疑似用小號在對方IG留言、留愛心符號。

葛斯齊透露汪小菲生病了。（圖／翻攝自追星課代表微博）

對此，汪小菲一度打破沉默回應，大S永遠是他的家人，自己最明白對方為人，希望外界放過他們家一馬，不要再關注他們的八卦，但不久後刪文，隨後更爆出汪小菲在直播時情緒失控，逼的女主持人緊急關掉直播，而汪小菲更一度透露自己摔傷肋骨，卻還是想到台北一趟。

對此，先前爆料汪小菲成名的葛斯齊，最近透露汪小菲竟宣布最近不用手機，「你（指汪小菲）沒有老婆，沒有手機，不過你還有我！現在手機都不用了，那我怎麼找你？」近日葛斯齊進一步表示，聯繫上汪小菲，對方稱狀況很差，正在吃藥控制情緒，讓他覺得很揪心，「就有錢的（人）也不會快樂」，並指出，如果汪小菲開始發文又刪文，「那就表示他最近又開始生病了」。