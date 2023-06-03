「世界自行車日-單車遊程嘉年華」3日於北中南三地同步登場，中部場次從東勢客家文化園區出發。（參山處提供）

「世界自行車日-單車遊程嘉年華」3日於北中南三地同步登場，中部場次從東勢客家文化園區出發。（參山處提供）

「世界自行車日-單車遊程嘉年華」3日於北中南三地同步登場，串聯全台45路段，吸引上萬人共騎單車；中部場次從東勢客家文化園區一路騎至后里馬場，全程約16公里，近1000名大小朋友開心騎乘，東后豐自行車道沿途美景盡收眼底。

中部場一早從東勢客家文化園區起跑，台中市副市長王育敏、交通部政務次長胡湘麟、交通部觀光局副局長周廷彰、立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、楊瓊瓔、參山處長曹忠猷、台中市觀旅局長陳美秀等，齊聲宣告活動開始，並一同騎乘至后里馬場。

活動安排蔡英文總統向全台北中南三地同步線談話，蔡總統致詞表示，台灣近年來為推廣自行車旅遊，交通部推動轉型打造台灣成為自行車島，在交通部整合部會資源並與地方政府共同合作下，全國已建置近7900公里自行車道，打造16條多元自行車路線，包含濱海型、河岸型、田園型、環山形、山岳型、離島型共6類型，串聯13個國家風景區、地方特色景點及高鐵或台鐵，帶動自行車旅遊風潮，讓台灣的自行車旅遊成為國家品牌。

交通部胡湘麟政務次長表示，交通部近年在推廣自行車旅遊上的創意、用心和成果績效有目共睹，近年政府及民間積極響應世界自行車日的努力，國際也日益關注，也期盼在公部門及民間持續合作努力下，讓台灣成為世界上最好的自行車綠色旅遊王國。

台中市副市長王育敏指出，中台灣地區擁有傲人的自行車產業及多元的休閒型自行車專用道，此次集結產業力量，在活動會場設置「自行車產業故事書」，透過一張張照片，講述台灣自行車產業是如何從零件製造、走過經濟不景氣危機、外銷國際，逐步成為全方位自行車大國；現場特別展示民國40、50年代時期所需的自行車車牌，參觀民眾直呼長知識了；民眾到場還可體驗「自行車連線裝置」，透過自行車練習台及LED螢幕，就能模擬騎乘全台灣各處自行車道的感受。

參山處長曹忠猷表示，特別感謝旅行業好朋友300多人參加騎乘活動，也感謝中彰觀光圈台中市樂活觀光產業聯盟協會、東勢農會及后里旅遊文創發展協會近50名業者在騎乘路線旁應援加油展現台中的熱情，讓民眾在騎遊過程中，感受到專屬於中部的旅遊體驗，參山處也特別安排在石岡旅服中接待參與貴賓，也設置了補給站，提供豐富的食物讓大家補充體力，快樂前往終點。

台中市觀旅局長陳美秀表示，聯合國公定6月3日為「世界自行車日」，中市府與交通部觀光局今年首度攜手辦理「世界自行車日－台中自行車嘉年華」響應活動；為促進國際交流、疫後重啟觀光合作，中市府特別邀請曾簽訂「促進自行車旅遊及觀光友好交流協定」的日本大分縣中津市及佐伯市到台中交流。

今天除了在北、中、南3主場騎乘活動出發的同時，各參與分組機關也同步從交通部運輸研究所將環臺自行車路線畫分成45條的路段，各自分別騎乘自行車出發，透過環騎圓夢APP紀錄自行車騎乘軌跡及串連45段騎乘軌跡拚成台灣形狀，畫面相震撼；同時，現場也播放自行車日發起人Dr.Leszek Sibilski博士的致詞影片，相當具有意義。

此外，在終點站后里馬場的花舞館除了有熱鬧的表演活動及市集，參山處攤位處也特別安排臉書按讚分享現彈珠台活動，現場送出獨家限量精美的茶包盒，包括代表參山轄管區域，代表獅頭山風景區的東方美人茶、梨山風景區的梨山茶、及八卦山風景區的松柏長青茶，現場受到民眾熱烈回響。

觀旅局也在后里馬場花舞館準備精彩表演節目、幼童Push bike體驗、自行車產業市集等迎接遊客，同時號召中台灣區域治理平台8縣市的夥伴到場設攤，一同推廣中台灣觀光旅遊，現場活動吸引爆滿民眾同歡。