花縣府近日在七星潭風景區設置超音波驅狗器，降低人狗衝突事件。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

流浪犬亂竄，花蓮七星潭風景區、吉安化仁海堤遊憩區等地被列熱區，經常出現犬隻追車咬人、傷人事件，縣府近日在七星潭風景區設置超音波驅狗器，以友善動物方式驅走流浪犬，同時放置誘捕籠，捕得犬隻送到狗貓躍動園區絕育，盼降低人犬衝突。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，每年接獲動物保護案件包括熱區人犬衝突、傷害、虐待、追車咬人等不同樣態，經統計2021年有290件、2022年則增加到424件，通報案件逐年提高，顯示社會大眾對動物關注度提升。

縣府農業處長陳淑雯指出，七星潭風景區及吉安化仁海堤是民眾散步遊憩地點，卻常被反應人犬衝突的主要熱區之一，因該處自行車道旁都有草叢，流浪犬容易躲藏，配合推動友善環境政策，除放置誘捕籠，近日也到七星潭風景區設置以音頻原理設計的驅趕器，必要時會請獸醫師隨行採以吹箭麻醉方式捕犬，再將犬隻移送至狗貓躍動園區進行絕育。

陳淑雯說，農業處去年就和社會處合作，在縣府婦幼親創園區試辦設置10支驅狗器，希望能對犬隻具刺激的聲波方式，收到驅趕效果，也達到公共場域安全及兼顧友善動物。

周黃得榮說，由於該驅趕器為縣府公物，請民眾勿隨意破壞或移除，經查實將依法究辦。巿售驅狗器的原理，商品標示主要是透過人與動物可接受到的不同聲音聽力範圍，產生人類所聽不到的音頻但對犬隻有效的刺激聲波，進而使犬隻感到害怕達到驅趕的作用。

周黃得榮呼籲，雖然目前餵養流浪犬貓並未違反動物保護法，唯依環保署廢棄物清理法相關規定，行為人如於指定清除地區因餵食致污染地面，則違反廢棄物清理法可處1200元至6000元罰鍰。經常餵食，也容易造成犬隻群聚，導致犬隻追車咬人事件增加。

縣府希望勸導餵養者，發揮公德心減少食物來源，或將犬貓等動物引走遠離人群處，愛護動物的同時也應該尊重他人生活。