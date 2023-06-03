如多數人想的一樣，美債限問題基本上已經解決，美股應該還會維持一段蜜月期。不過，經濟衰退可能是下半年的重頭戲，因為自從聯準會開始升息後，衰退疑慮就像影子一樣伴隨著美股。

不過，美國股市6月可暫時有上季財報不錯的公司撐腰，同時，聯準會在6月暫停升息的呼聲也愈來愈高，都是為6月美股表現打下良好的基礎。再來看兩個重要的經濟指標，通膨與利率。

美國4月CPI（消費者物價指數）年增4.9%，明顯低於近期波段高點2022年的9.1%。不過，還是遠高於聯準會的長期目標2%。在5月有次會議時，主席鮑爾表示，通膨仍然過高，央行將持續堅決地追求物價穩定。

同時，鮑爾也說，之前矽谷銀行、標誌銀行以及第一共和國銀行接連破產，也讓放款業務大幅緊縮，可能會對經濟成長以及通貨膨脹造成壓力。因此，政策利率有可能不需要如同目標一樣地大漲。

美國大型獨立券商LPL Financial認為，若美國5月通膨數字要比預期來得高，聯準會有可能會在6月繼續升息。同時，聯準會寧可冒著再度升息所衍生的風險，也不會貿然就過早停止升息。

根據芝商所（CME Group）的統計數據，由美國債市的表現來看，聯準會在6月升息的可能性為28%。至於升息1碼，也就是25個基本點的比例竟高達72%。

儘管2023年景氣前景仍不透明，但投資人還是可以在6月或之後以後保持樂觀態度。截至5月25日，即2023年第100個交易日，標普500指數上漲約9%。

自1950年以來，當標普500每年的第100個交易日上漲至少8%時，在該年度內餘下的時間，平均還會另外再上漲10%。標普500上次在年度第100個交易日上漲超過8%，是發生在2021年。同時，標普500指數在2021全年漲幅高達26.9%。

從歷史角度來看，當利率高的時候，價值型類股的表現會優於成長型的，事實上，成長型股票在2022年就大幅落後於價值型的。但是，萬一升息結束甚至轉為降息的話，上述的情況最快可能就會在2023年結束前看到逆轉。