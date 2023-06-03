據台電110年資料計，台南總用電量約307億度，其中僅有25%電力由台南本地生產供應，其他75%的電力全靠區外供應，台南地區的電力自主性明顯偏低。雖然台南是目前國內再生能源發展最領先的地方，但因太陽光電等再生能源屬於間歇性能源，極欠缺24小時供電、電網穩健兼具備援的基載電力，如，天然氣電廠，以支持國家能源轉型2025年燃氣發電占比需達50%的目標。

隨著台積電5奈米設廠、南科擴建等工業需求的快速成長，台南地區110年用電量成長居六都第一，光是工業用電就達223億度，占了全市用電的七成三。同時，台南人口連續三年淨移入，高科技產業進駐投資，及民生、產業鏈成長帶動用電需求成長，未來台南的用電需求只會增加不會減少。

面對台南存在著自主電力不足、及用電快速成長的現況，當地部分民眾仍不斷地傳遞台南不缺電、「所有電廠都不能設在台南」的訴求，甚至要求台南市政府不得受理天然氣電廠的申請案，就算送件也不能審查等決議，阻撓台電 「115年商轉燃氣機組電力採購案」。

九崴電力為森崴能源計劃於南科附近興建的天然氣電廠，目標600MW的發電容量。 針對部分台南居民「要用電、但不同意電廠設在我家」、為反對而反對的抵制行動，九崴電力認為，恐將衝擊未來南科業者投資設廠意願，呼籲民眾支持乾淨電廠興建。九崴電力計畫興建的南科天然氣電廠，其空氣品質的監控和排放，不僅達到環保署最低可達成排放率控制技術（LAER）氮氧化物排放標準5ppm、年平均值4ppm，同時電廠碳排優於全國電力碳排，並承諾「1.2倍空汙增量抵換」，也就是要排放10公斤前，必須先減少12公斤，反而可以讓區域空汙總量下降，讓台灣碳排總量下降。