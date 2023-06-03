龍邦公司於5月31日，以泰山公司大股東名義，主導召開股東臨時會改選泰山公司董監事，卻發生投出權數大於出席權數的弊端，這形同只有100個人，領了100張領票，卻破天荒投出105張選票的離譜狀況，泰山大股東景勛公司對選舉過程涉及舞弊，已提出選舉無効之訴。

景勛公司指出，這次股東臨時會，現場股務人員清點結果，宣布出席股數為4億1718萬7774股，預計改選董事及獨立董事共9席，過程有錄音檔為證，由於一票最多可投九席，故兩者相乘結果，最終選舉權總數，至多為37億5468萬9966權數。不過，股務人員最後公告的選舉結果，所有候選人得票權數相加，竟然高達38億863萬1360權數，足足多出了5300萬權數，明顯有作票、灌票的情形。

這次的股東臨時會，是由龍邦公司召集；由龍邦公司指派股務；由龍邦公司擔任主席；主席劉偉龍於會議中倚仗「主場優勢」，在已沒有股東要投票的情況下，還蓄意延長投票時間，並在宣布後完全不甩股東當下群起抗議，率律師大刺刺先行退場神隱，最終聲稱取得多數席次，而且獨立董事的所謂當選人及落選人，投票結果，只相差240萬權，相較離譜「幽靈增生」的5300萬權，顯見龍邦惡質的作、灌票，抑或私下得知公司派投配票狀況，趕緊利用延長投票的時間，調整自己的投配票比例，此等行為已扭曲選舉結果，而且當中人為操縱甚深，絕非單純計票錯誤所能解釋。

更神奇的是，在董事名單中，得票前四名均為龍邦支持，其中屬於龍邦陣營，得票第四名韓泰生，與第五名泰山公司派力挺的陳諾樺，得票率只差0.006％，劉偉龍率領的龍邦團隊，堪稱史上超級精算師，表現太神奇，不只第一、還是唯一。但五萬名股東不禁要問，這如果不靠作、灌票，能有這麼神準？盼法官維護正義，盡速釐清真相。

泰山公司大股東景勛公司表示，這次竟然爆出涉及灌票5300萬權數的離譜情事，破壞股東選舉制度的公平，也嚴重戕害資本市場的誠信基石。景勛公司必向法院提告，以確保台灣法治、民主的選舉文化，不受黑金扭曲。