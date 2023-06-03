旺旺文教基金會主任周哲仁說，他代表旺旺集團董事長蔡衍明，感謝所有志工夥伴過去這一年來的辛勞。（吳建輝攝）

員榮醫療體系總院長張克士也說，所有志工在各個領域無私奉獻，用溫暖的心靈撫慰每個需要幫助的人，也同時溫暖了整個社會。（吳建輝攝）

彰化縣副縣長林田富表示，他代表王惠美縣長，感謝旺旺文教基金會、彰化縣志願服務協會等單位舉辦公益演唱會，慰勞志工們的辛勞。（吳建輝攝）

國內疫情趨緩，各式活動、大型演唱會齊發，3日旺旺文教基金會、中國時報、中國電視和彰化縣政府、員榮醫療體系等單位共同舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，歌手雲集帶來多首經典老歌、民歌，用歌聲慰勞現場近千位的志工，整場演場會尖叫聲連連。

旺旺文教基金會2023全台公益演唱會，今年度將在台灣連辦12場，3日第5場唱進彰化縣，吸引近千名彰化縣內的志工朋友到場，現場由歌手李明依主持，金韻歌王李明德、民歌王子王瑞瑜、錦雯、江志豐、小辣椒、曾淑勤等多位實力派歌手輪番上陣，現場觀眾無不拍手叫絕。

彰化縣副縣長林田富表示，他代表王惠美縣長，感謝旺旺文教基金會、彰化縣志願服務協會等單位舉辦公益演唱會，慰勞志工們的辛勞，讓志工好朋友有個愉快的下午，更要感謝所有無私付出的志工夥伴，讓彰化充滿陽光，充滿溫暖。

員榮醫療體系總院長張克士也說，他也是以志工的心情從事醫療工作，從都會區的醫學中心來到員林擔任小鎮醫生，無怨無悔，當病人救回或痛苦解決都是他最大的回報，就如同演唱會場上的千名志工，在各個領域無私奉獻，用溫暖的心靈撫慰每個需要幫助的人，也同時溫暖了整個社會。

旺旺文教基金會主任周哲仁說，他代表旺旺集團董事長蔡衍明，感謝所有志工夥伴過去這一年來的辛勞，他說基金會從2013開始每年到各地舉辦公益演唱會，推廣「讓孝順成為習慣，讓奉獻成為榮耀」，每個人在家孝順父母、敬重長輩，出了社會要從事志願服務，期盼能藉由公益演唱會，讓更多人體認到及時行孝的重要。