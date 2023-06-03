莫斯科指控烏克蘭無人機深入俄境攻擊煉油廠

在烏克蘭的秘密據點，一架幾乎隱形的無人機悄悄接近，難以察覺，也幾乎聽不到聲音。

據CNN新聞網3日報導，烏克蘭無人機製造商伯羅維克（Valeriy Borovyk）說，它的匿蹤性能很高，「我們稱這款無人機為『抵抗』（Vidsyich）」。這是款無人戰機，是設計來攻擊俄軍據點的。

事實上，伯羅維克只是全烏克蘭如雨後春筍般出現的無人機開發商之一。當2014年俄羅斯佔領克里米亞和烏東頓巴斯（Donbas）部分地區時，出現了第一波無人機開發潮。而8年後，當莫斯科再度全面侵略烏克蘭時，又出現了另一波熱潮。

最初無人機是用來協助砲兵鎖定烏境的俄軍目標，但許多人認為，如今基輔用它們來深入打擊俄羅斯境內的目標。伯羅維克說，他和團隊開發「抵抗」，是要搭配自家開發的其他監視無人機。它的航程為40公里，可以攜帶2—3公斤的彈頭。他強調，攻擊的主要目標集中在十分昂貴的俄羅斯軍備上。

.@CNN EXCLUSIVE: Under the scorching summer sun at an undisclosed location in Ukraine, an almost invisible drone approaches in the distance. Difficult to spot, the remote-controlled aircraft is also nearly impossible to hear. https://t.co/KBU364FAxi — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 3, 2023

烏克蘭秘密無人機製造廠

此外，伯羅維克說，他們在和烏克蘭的1家工廠簽約後，正在提高產量，從原本1個月製造50架，大增為超過1,000架。而他們有好幾款形狀、大小都不同的款式。然而，在烏克蘭政府和軍方的大力扶植下，這奠基於當地才智創意和求生本能的無人機產業欣欣向榮，伯羅維克的事業只是其中一小部分。

烏克蘭副總理兼科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）說，俄烏戰爭是場科技戰，他們每隔幾星期，就會進行不同的研究，並尋找新無人機開發商，以研究成效。