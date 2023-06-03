宓雄（左二）與網龍網絡公司數字佛教研究院團隊。（柯宗緯翻攝）

首款「聯合國衛塞節元宇宙」產品。（柯宗緯翻攝）

高雄網路數字佛教藝術家宓雄，近日受邀參加第18屆聯合國（United Nations Day of Vesak）衛塞節國際佛教大會，會中他發布其開發的首款「聯合國衛塞節元宇宙」產品，為全球宗教界應對全球數字化發展帶來最新的解答方案。

這場衛塞節國際佛教大會6月1日在泰國曼谷摩訶朱拉隆功大學（MCU）主校區正式開幕，2日在曼谷聯合國會議中心（UNCC）繼續舉行，泰國僧王頌德帕摩訶穆尼翁、聯合國衛塞節委員會主席梵智長老等來自世界各地的高僧與領袖參加。

本屆活動主題為「應對全球危機的佛教智慧」，與後疫情時代佛教對人類精神世界的積極作用相呼應，活動內容體現佛教追尋世界和平的觀念和做法。

身為網龍網路公司數字佛教研究院院長的宓雄，受聯合國衛塞節委員會邀請，帶領團隊開發首款「聯合國衛塞節元宇宙」產品，為全球信眾提供一個不限空間與時間的元宇宙世界，方便各組織成員通過元宇宙方式參加會議。作為本屆大會展覽內容之一，該元宇宙作品在大會現場一經播放，便吸引來自世界各地的法師圍觀。

網龍網路公司數字佛教研究院作為全球佛教數字化技術服務團隊，從2016年始創「數字佛教」概念後，一直致力於推動「數字佛教」大數據服務平台，本屆聯合國衛塞節還帶來了佛教元宇宙整體解決方案、佛教教育信息化平台、佛教軟硬體集成解決方案、佛教社交大屏整體解決方案等眾多數字佛教科技成果。

宓雄表示，佛教面臨數字時代的大變局，這些年在佛教數字化軟體系統、佛教IP在新媒體平台運營等內容上的實踐，不斷探索數字佛教多元化發展的可能性。他還詳細介紹團隊在數字佛教探索道路中所開發的佛學院智慧教室、智能一體機、圓瑛大師全息影像、AI智能音箱等產品。

他盼通過這次聯合國衛塞節大會期間舉辦的各種數字化佛教內容的展示與討論，能與世界各地的法師探討更多佛教智慧對應對全球數字化發展帶來的解答。