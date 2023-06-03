台中五億高中生命案懸疑重重，繼賴母委任律師曝賴生右手有4處針孔，中山醫學大學法醫系主任高大成今（3）日指出從賴生急救和二次驗屍資料，其右手發現3處4注射孔，上唇有壓痕、左掌有大片瘀青，配合死後送醫體溫37.5度、血氧驟降、血中CO2正常等跡證推測，賴生生前被口掩揮發性麻醉藥昏迷後，再注射氯化鉀造成心臟麻痺後猝死，死後才從低樓層墜落。

擁有超過5億身價的賴姓高中生5月4日和長期處理賴家房地產的夏姓地政士助理辦理同婚登記，卻在2小時後在夏男住處大樓離奇身亡，賴母控夏男謀財害命，26歲夏姓地政士訊後以30萬元交保；高大成今指，在夏母取得賴生死後送醫急救紀錄後，二度到殯儀館再相驗，發現三項疑點，一為右手4處針孔，上唇擦挫傷以及右手掌大片瘀青，這些生前造成的傷，皆顯示賴生死前遭遇過一些事。

高大成說，他發現到院急救，是插氣管內管，上唇壓迫痕應為有人用揮發性麻醉劑迷昏所致，配合賴生11：26分到院體溫37.5度，以半小時體溫降0.5度推測，他死時為38度，恐是被人麻醉會造成體溫急速升高。

另，賴生右手上肘有2處、右肘動脈及上手臂各有1處針孔，加上他到急診時，血氧驟降到37％（一般死後是45到70％），但二氧化碳正常，懷疑是打氯化鉀等可造成心臟快速麻痺的藥物猝死；至於右手掌大片瘀青，疑似用腳踩造成，可能生前掙扎所致。