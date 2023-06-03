公共電視台語台進駐南部！3日以「公廣相放伴 影視透南風」為核心精神，於高雄市立圖書館總館舉辦啟用儀式，期許公廣集團以台語台資源與南部在地影視工作者互相協助，縮短南北資訊落差，打造打造親民的影視環境，培育台語台人才庫，協助影視產業在地生根，更期盼藉此紀錄屬於南部的故事，打造南部人的回憶。

公視台語台南部中心自2022年9月起，歷經1年多設計與施工，整體於2023年4月陸續完工，現已成為桃園以南最專業的電視數位攝影棚語新聞棚；未來更將與南部學校進行產學合作，落實就地的產業發展。

公廣集團董事長胡元輝表示，2007年的時候就有一個成立公廣集團南部台的推廣小組，當時就選定高雄做為建台的地點，時任高雄市文化局長史哲便大力幫忙，如今南部中心成立，算是彌補了15年來的遺憾。接下來3年公廣集團的期許就是能讓南部中心做為南部影視產業的基地。

行政院長陳建仁一開始就強調自己為高雄旗山子弟，很榮幸能見證南部中心的啟用，他表示，南部中心不只是可以錄製節目，也可以來介紹南部的文化歷史跟這裡的風景和人情，也希望能讓全世界看到南部進步的地方。

文化部長史哲表示，台語主要使用的地區就是中南部，所以在南部成立一個中心相當合理，但地點地尋找相當困難，坦白說劇場跟攝影棚是相通的一體兩面，既然高雄的衛武營都開幕了，過去欠缺的表演場地現在都足夠了，所以在高雄做一個電視台的複合式使用也相當合適。

高雄市長陳其邁表示，高雄是一個好山好水、族群也相當多元的地方，具有許多可以記載的故事，如果電視台說的故事都是跟我們南部距離很遠的故事，那這樣用台語講也沒什麼意思。他說明，語言能反映共同時代的感情和故事，所以南部中心的成立能讓未來高雄的故事被記錄下來。