台灣大學經濟學系日前公布正副會長選舉公報，其中「陳謝配」候選人的歧視政見引發軒然大波。然而最近有一名何姓國中老師，分享7名國中生參選學生會長的政見，內容包括：協助推廣學校安全教育、爭取早自習集會權、更改戴飾品規定，尊重多元文化，讓老師不禁豎起大拇指，直說：「根本狂電某大學經濟系的競選政見啊」，而這場選舉最後由7號候選人高票當選。

台大經濟學系學生會選舉，2號候選人搭檔「陳謝配」在選舉公報寫下許多歧視內容，如：「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「A罩杯女生要修國防學分」、「處男禁止參加舞會、處女強制參加」、「女生微積分強制穿高中制服上課」等離譜政見，引發各界撻伐，而「陳謝配」最後也只得到3票落選。

新北市桃子腳國中小老師何信甫1日在個人臉書發文，分享校內「第14屆學聯會會長選舉公報」，共有7名候選人提出多項政見，他感受到新世代年輕人對公共參與和議題的關注非同小可，政見內容涵蓋：自主學習、安全、多元文化議題的關心與爭取，面相非常廣泛，讓他驚呼：「根本狂電某大學經濟系的競政見啊！」

何信甫指出，其中1號候選人的政見提到，「協助推廣安全教育（防災演練）」，讓他覺得詫異，竟然有學生把災防演練當一回事，「生教組都要感動到掉眼淚了」；第2號候選人則提出：「爭取早自習集會權，讓學生不必呆板坐在教室，能夠體驗各種社團活動，豐富你的早自習」，何信甫表示，該名學生說明，此政見是希望早自習能有更多動態的多元安排。

此外，6號候選人的其中一項政見提到，「更改禁止戴飾品的規定，尊重不同的文化習俗」，候選人表示，會提出這樣的政見，主要是在越南文化中，配戴不同的飾品，背後都可能有不同的特殊意義。

這場選舉最後由7號候選人獲選會長，得票數高達98票，2號候選人獲得69票成為副會長。實際查看選舉公報發現，7號候選人提出的8項政見中，包含：舉辦節慶活動，促進師生感情；設置意見箱，讓師生有溝通橋梁，讓害羞同學有更多機會發表意見；建議學校多多舉辦國際交流活動，增加世界觀。

根據《ETtoday新聞雲》報導，何信甫分析，7號候選人能高票當選，可能是政見大多談到人和人之間的連結，且在競選過場合中，班導師都有參與，他認為班導師的陪伴、引導非常重要。除此之外，7號候選人在競選的公開場合，都會戴著米奇的耳朵和手套，能讓其他同學對他快速留下印象。