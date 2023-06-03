在新加坡出席第20屆香格里拉對話會的中國代表團，3日舉行中外媒體吹風會，大陸中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰在談到台灣問題時表示，一段時間以來，美國不斷虛化掏空一個中國原則，強化與台灣往來，縱容台獨、提升售台武器數量和性能。同時指責美方鼓吹所謂「印太戰略」，其實是繼續鞏固霸權地位，挑動集團對抗。

針對台灣問題，景建峰表示強調三點。第一是世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分；二是一個中國原則是國際社會普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。

景建峰表示，完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同意願和神聖職責。他更指責美國涉台言論罔顧事實，顛倒黑白，是完全錯誤的。一段時間以來，同時美國不斷虛化掏空一個中國原則，縱容台獨分裂活動，提升售台武器數量和性能，並頻繁穿航台灣海峽，炫耀武力，拉攏他國插手台灣問題。

根據大陸央視引述景建峰表示，中方在台海周邊組織的軍事反制行動，針對的就是台獨分裂活動和外部勢力干涉，天經地義無可指摘。改變現狀的帽子扣不到我們的頭上。美方以台制華，台獨挾洋自重才是改變現狀，破壞穩定。

同時針對南海問題，景建峰說，近年美國持續插手南海問題，借機打壓他國。這與地區國家求和平、謀發展、促穩定的意願和努力完全背道而馳，並強調中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權。

至於近期美方炒作中國軍機攔截行動，景建峰說，有關情況解放軍南部戰區已公佈真相，是美方偵察幹擾在前，中方依法處置在後，採取行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法、安全專業。