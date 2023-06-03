《南方，寂寞鐵道》記錄下鐵路電氣化前的最後一幅美麗地景，和因鐵道而衍伸出的多篇動人故事 （何駿逸 提供）

《南方寂寞鐵道》導演蕭菊貞透過現已退休的工務段副段長張統明的引導，而開始南迴鐵道的拍攝 （上善醫文化工作室提供）

台灣首部「鐵道人文」紀錄電影《南方，寂寞鐵道》，由連續榮獲兩屆金馬奬最佳紀錄片的蕭菊貞導演執導，從2017年帶著攝影機踏上台東，走進南迴線至今，整整六年，完成今年最具深度人文觀點的鐵道電影。今（3日）在台東舉辦第一場首映會，蕭菊貞導演說：「因為『台東』是一切故事的起點」當時透過監製沈邑穎的介紹，而認識現已退休的台鐵工務段副段長張統明，並透過他的引領開啟了這部紀錄片的拍攝，導演說「我到現在一直有個強烈的感受，是南迴鐵路的故事召喚我來，並讓我進入了前線鐵道員的世界，和穿越南迴的歷史」。

《南方，寂寞鐵道》紀錄片拍攝初期，正是南迴鐵路啟動電氣化工程的時候，片中記錄下鐵路電氣化前的最後一幅美麗鐵道地景，也因鐵道衍伸出許多動人故事。更珍貴的是導演尋找到南迴鐵路興建時的影像和大圖，帶領觀眾透過不同視角身歷其境當時的艱辛，並見證了藍皮普快車最後的行駛身影，引起鐵道迷熱列的期待，前期試片時更有觀眾興奮分享，在影片中看見自己的身影。蕭菊貞導演說創作過程很多的因緣際會，讓她拍了開火車的人、坐火車的人、拍火車的人以及建造鐵路的人，漸漸集成了這部充滿人文溫度的紀錄電影。

3日在台東的放映，是《南方，寂寞鐵道》全台第一場首映會，之後也將在台北、高雄、新竹等地分別舉辦首映會，並於六月九日全台院線上映。導演蕭菊貞說：「我很堅持我的首映一定要辦在台東」，這裡是電影的原點，也是因為被當地鐵道員感動才開始了拍攝，蕭菊貞很佩服前線鐵道員們的「職人精神」，希望這些被拍攝者和台東鄉親可以搶先看到電影，她更感性分享：「很多紀錄片或是台灣電影，都不容易在台東放映，但這部是台東的故事，希望可以被更多的台東人看到」。

說起導演蕭菊貞與台東的緣分，早在1999年執導的第一部紀錄片《紅葉傳奇》就開始，當時為了拍攝「紅葉少棒」的後續故事而深入台東延平鄉，憑藉此一紀錄片拿下第一座金馬獎。後來拍攝的《稻浪上的夢想家》及《南方，寂寞鐵道》，也都是以台東為故事，而這都不是有意為之，「我是被這些人和這些題目感動」蕭菊貞微笑說道。「只有在花東生活或工作的時候，我才會特別有那種人可以好好活著的感覺。」而她也希望透過紀錄片的力量將這些快要消逝的事物記錄下來，也透過故事讓大眾看見景色背後的文化跟歷史價值，而不只是觀光。

《南方，寂寞鐵道》由上善醫文化工作室出品，去年發起群眾募資計畫，吸引上千位鐵道迷關注，甚至進一步留下自己與鐵道的故事及拍攝內容，更豐富了紀錄片中的畫面。並與「大塊文化」合作推出同名電影書《南方，寂寞鐵道》，不只首度曝光五十張南迴鐵路全線橫縱斷面圖，更收錄多則電影拍攝時紀錄下的美麗又寂寞的鐵道故事，帶讀者透過蕭菊貞導演的細膩文字，找回曾在火車上度過的的珍貴回憶。