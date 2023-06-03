張軒睿（左起）、楊謹華、郭雪芙、江宜蓉、謝瓊煖、林心如野外露營玩起仙女棒，在營火前談心聊天。（TVBS提供）

林心如在露營比拚採摘高麗菜。（TVBS提供）

張軒睿精準手秤高麗菜。（TVBS提供）

TVBS《光露營就很忙了》總製作人林心如帶領楊謹華、郭雪芙、謝瓊煖、江宜蓉、張軒睿挑戰無電露營。大夥第2晚大家玩起仙女棒，並在營火前談心聊天，一時興起展開特殊經歷大比拚，即「說出自身經歷，若其他人都沒有相同經歷才算過關」，林心如在比賽中，意外揭露與老公霍建華的早晨話題竟都跟楊謹華有關，楊謹華也羞回「不小心介入了他們兩個之間」，意外釣出許多八卦。

比賽過程中，楊謹華回憶有次在飛機上和林心如巧遇，2人邊聊邊喝很開心，但因為飛機降落時減壓，身體裡酒氣往上衝，結果楊謹華嘔吐不止，「那是我第一次，也是唯一一次在飛機上喝酒。」林心如透露當時陪楊謹華去廁所情況，「她整個頭髮掛在馬桶，我還幫她抓住馬尾，再把她交給她老公，這是我第1次見她老公，居然是這種情況，很擔心被誤會帶壞他老婆。」

第2天露營活動中，林心如、郭雪芙、謝瓊煖與張軒睿前往露營地旁體驗採摘高麗菜，4人分隊進行秤重比賽，以雙手當秤猜出準確重量，贏家可獲得高山鮮甜高麗菜，輸家則懲罰整理高麗菜田，平時有健身習慣的張軒睿自信說：「我平常有在重訓，對重量的拿捏肯定很準。」林心如對他充滿信任，結果真如張軒睿所言「一次成功」。