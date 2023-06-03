本季以相對健康的身體狀況回歸，紅襪王牌賽爾（Chris Sale）卻又因左手肩膀發炎，再次重回熟悉的傷兵名單，由剛放完陪產假的克魯伯（Corey Kluber）取代他進入大聯盟26人名單。

賽爾在2日登板出戰紅人，不料發生失速狀況，出現了好幾顆90英里出頭的速球，只留下3.2局送出6K，被敲出多達5安失1分的成績後退場，並將在未來幾天接受MRI（核磁共振）檢查。賽爾今日受訪時認為自己不需要進行手術，但不太可能在幾周之內回歸陣容，「我討厭這樣的感覺，我才開始享受打球的樂趣，現在又回到失去熱忱的狀態，這非常糟糕。」

自2012年進入先發輪值後，賽爾每年至少能吃下超過174局，耐投性十足，不過進入30歲後卻始終與傷痛為伍，2020年因TJ手術報銷，賽爾直到隔年季中才重回賽場，卻又接連受到肋骨、強襲球和腳踏車事故缺席比賽，本季投了59局已經是自2019年賽季來最多。

賽爾今年自責分率4.58不算優異，不過28.5%三振率接近生涯平均，保送率也控制在水準以內的6%，進入5月後則是找回過去7度入選明星賽的身手，僅有2.42自責分率，對手打擊率不到2成，賽爾脫離戰線後，先前被移往牛棚的克魯伯預計將再次回到先發輪值。