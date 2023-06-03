國民黨台北市議員張斯綱昨（2）日晚間於臉書上揭露，民進黨立委吳思瑤在擔任議員時，曾經替地方樁腳擋下性騷案的報警，引發社會各界議論。不過吳思瑤半夜也隨即發文喊冤，表示絕無阻撓報警。對此張斯綱也再度回擊，表示倘若吳思瑤覺得斯綱是不實指控、損壞名譽，「那大可以走司法途徑提告，我絕對不閃躲！」

張斯綱表示，該名被害人在臉書上披露的事，句句都是被害人的陳述，「倘若吳思瑤覺得斯綱是不實指控、損壞名譽，那大可以走司法途徑提告，我絕對不閃躲！」張斯綱說，吳思瑤目前的說詞，一方面說是嚴重汙衊，另一方面又承認她對被害人做得不夠多，讓人百思不得其解。

張斯綱直言，吳思瑤要回答的是，被害人的描述是否屬實？有沒有被害人所指的阻撓報案？有沒有用政治影響力施壓？這才是重點。張斯綱說，吳思瑤應該要面對，假設如果他真的利用議員的權勢去阻饒報案，那才叫真正且嚴重的政治操作。

張斯綱強調，性騷事情當下過了，但被害人的傷痕仍在，不能就這樣算了。接住被害人、還被害人公道及呈現事實真相，這不是隨著時間過去就可以算了的，當然也不是選舉攻訐的工具，而是公平正義以及真理的展現。吳思瑤若連此事都說不清楚，還高談什麼平權及女權？請民進黨賴主席鄭重考慮，吳思瑤是否還適合代表民進黨選立委。