民進黨爆發性騷擾吃案風波，台灣民意基金會董事長游盈隆3日在臉書以「當人性尊嚴遇上黨的利益」為題發文，他認為性平事件牽涉基本人權，若處理不好，可能造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失，嚴重衝擊民進黨總統與立委選情，他籲民進黨應痛定思痛，不能怕家醜外揚，別將「虛幻的黨的利益」無限上綱地置於黨公職、黨支持者的價值與利益之上。

游盈隆指出，民進黨內性騷擾案到目前為止已經八個，他在廣播專訪時有感而發，建議時任婦女部主任、請辭副秘書長的許嘉恬應出面把相關事實或真相完整講出來，讓社會大眾了解，千萬不要為了一個虛幻的、空洞的、抽象的所謂「黨的利益」，將個人一生的努力和清白付諸流水，白白犧牲掉，那就太不值得了。

游盈隆說，賴清德昨在臉書發文提到，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』」，斬釘截鐵，甚至說「林飛帆事件已立案」，以此宣示改革決心。無獨有偶，昨天下午一位重量級作家打電話給我。他語重心長地講「民進黨不要一天到晚叫支持者顧大局了，顧幾十年，顧到今天民進黨問題百出，年輕一輩性騒擾案只是冰山一角而已」，此言正中他的心坎。

游盈隆指出，坦白講，今天民進黨性騒擾案連環爆，並不只是性平事件，牽涉的不只是「性別平等」問題，而是更根本的基本人權問題。人與人之間起碼的相互「尊重」（Respect），是最重要的基本人權，因爲那涉及人和群體的尊嚴、生存、發展與安全。

他直言，一個標榜自由、民主、人權與一切進步價值的政黨，內部竟隱藏著如此多對女性黨工的性騷擾和不堪入目的職場霸凌，以及上位者知情不報、息事寧人或冷漠以對，足以令人瞠目結舌、義憤填膺、火冒三千丈。

他表示，已暴露的這些性騷擾事件，雖然都不是賴清德任內發生的，但卻是在他任內爆發的，他也只能概括承受。這一連串事件肯定重創民進黨形象，如果處理不好，也很可能造成大量年輕、女性、高學歷及中產階級選民的流失，嚴重衝擊民進黨總統與立委選情。

「冰凍三尺非一日之寒。」他呼籲，民進黨應痛定思痛，勇敢面對處理黨內沈痾，不能怕家醜外揚，不能將「虛幻的黨的利益」無限上綱地置於黨工、黨員、黨支持者的價值與利益之上。心中無選票，大開大闔，該怎麼做就怎麼做，才能撫平受害者傷痛，回應社會期待，贏回人民信賴。