高雄旅展昨起一連4天登場，湧入上萬人擠爆會場。（柯宗緯攝）

高雄旅展昨起一連4天登場，湧入上萬人擠爆會場。適逢端午節前夕，旅展也特別舉辦活動，隨機挑6名觀眾有獎徵答，最終70歲退休公務員吃到「好事會花生」肉粽，爽中「有高雄最美飯店」之稱的承億酒店住宿券。

為搭起與日本友好橋樑，高雄市旅行公會國際旅展與日本觀光局攜手在端午節前夕今（3）日舉辦「台日友好.粽鼓傳情」活動，由熊谷新之助率領「和太鼓 風鳴」，演譯日本祭典為靈感的太鼓，擊出強而有力躍動之聲，震撼人心。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑致贈肉粽10顆，代表十全十美，讓日本鼓者嘗鮮。

此外，主持人也挑選6位觀眾做答題，答對民眾挑選肉粽當做摸彩，其中有1顆內餡包有「好事會發生」的花生口味，挑中者可得到承億酒店住宿券1張。最終由70歲莊先生抽中住宿券，他直說，65歲從公務機關退休後常常出國，但因疫情到現在已3年沒出國，他會把住宿跟老婆一起度假。

南台灣規模最大的2023高雄市旅行公會國際旅展，展至5日在高雄展覽館盛大登場，匯集海內外機構、公私部門450多個攤位參展，看好疫後國外渡假及暑假旅遊旺季商機，祭出包括飯店住宿券3.3折起、人氣餐券3折起等優惠。