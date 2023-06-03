八德區公所於2014年起與台灣大學合作復育野生稻，目前八德埤塘自然生態公園野生稻池內約有9平方公尺。（陳夢茹攝）

為讓民眾能深入了解野生稻的背景，八德區公所也在附近設置解說牌。（陳夢茹攝）

台灣野生稻又稱為「鬼稻」，過去曾在苗栗縣竹南鎮及桃園市八德區被發現，因此八德區也被稱作是「野生稻的故鄉」。不過隨著土地開發，野生稻被視為雜草遭清除，鬼稻的蹤跡一度消失，八德區公所於2014年起與台灣大學攜手合作，選在八德埤塘自然生態公園中復育，頗具成效，目前持續廣大復育中。

八德區公所表示，野外的野生稻已經不復見，野生稻通常會大量生長在小至中型的池塘邊緣，當居民要使用池塘作為水田或是進行水產養殖時，野生稻常視為雜草遭清除，由於棲地遭人破壞等因素，野生稻也逐漸消失。

公所說，野生稻的產量少，在農業上不具經濟價值，而一般栽培的水稻是根據農民及市場的需求，由專家特別經過育種後篩選出來的品種，相對於野生稻往往產量多、口感好，農民栽種意願也會比較大。

「野生稻雖然不具經濟價值，但在極端氣候當前，仍有其重要地位！」公所指出，近年來極端氣候越來越頻繁，容易久旱不雨導致缺水，或者在短時間內降下豪雨致水災，此時就需要耐旱、耐水的稻米品種。野生稻是台灣原生又是野生的稻子，會比經過育種的稻子品種更能適應惡劣的環境，育種專家可以拿來與其他水稻進行育種，因應目前的環境找出適合的品種讓農民栽培，因此有很大的復育價值。

公所表示，自2014年與台灣大學合作，選於八德埤塘自然生態公園進行復育，野生稻池內目前約有9平方公尺，上月12日也於第9池分株種植2.184平方公尺，周邊皆有設置解說牌，讓民眾有機會能深入了解。