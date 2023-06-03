人與人的關係如何更親密，唯有透過聊天、相處，才能拉近彼此距離，真正了解對方。《搜狐網》分享3個外表很有氣質的星座女，認識久了會發現，她們待人很真誠，相處時給人自在的感覺，屬於越看越喜歡的類型。

▎射手座

射手女個性倔強，無論遇到什麼是，都以最高標準去做，抱著持之以恆的態度，待人處事從不小氣，處處都用心對待，骨子裡散發氣質，相處上總是給人「有內涵」的感覺，交往越久就越喜歡，身邊朋友自然多。

▎金牛座

金牛女做事踏實又認真，與人相處也是如此，只要與他們成為朋友，金牛座就會付出真心，用心去照顧彼此的情緒與感受，可說是值得深交的朋友，看到同伴有難會拔刀相助，認識越久就越討人喜歡。

▎牡羊座

牡羊女平時努力經營自己，無論外表還是做事的能力，總是不斷追求進步，隨著實力的提升，就變得越來越有格局，氣質自然也變得更好，相處後會發現她們很有想法與行動力，還可以給予朋友工作或生活建議。