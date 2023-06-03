台中五億高中生命案懸疑重重，繼賴母委任律師曝賴生右手有4處針孔，中山醫學大學法醫系主任高大成今（3）日指出從賴生急救和二次驗屍資料，其右手發現3處4注射孔，上唇有壓痕、左掌有大片瘀青，配合死後送醫體溫37.5度、血氧驟降、血中CO2正常等跡證推測，賴生生前被口掩揮發性麻醉藥昏迷後，再注射氯化鉀造成心臟麻痺後猝死，死後才從低樓層墜落，但警方目前蒐證所得，卻與法醫高大成所公布的疑點有差距。

據了解，兩者的差異，分別是致死原因，及「4個針孔」，首先，法醫高大成認為，如果是從10樓墜樓，應該會有顱內出血現象，但勘驗現場及遺體後，遺體外觀完整，僅右手臂出血，非常罕見，他疑似被下毒後，丟下樓或死後才墜樓。

但警方研判，賴生死因是肋骨骨折，刺穿腹腔的重要器官，原因疑似是墜樓著地時，身體其他部位著地，因此不足以推論賴生是被下毒，再丟下樓，或死後才被丟下樓。

另，高大成發現賴生右手4處針孔，上肘有2處、右肘動脈及上手臂各有1處針孔，加上他到急診時，血氧驟降到37％（一般死後是45到70％），但二氧化碳正常，懷疑是打氯化鉀等可造成心臟快速麻痺的藥物猝死；警方在採證時也發現4個「洞」，其中2個針孔是在醫院急救施打點滴所留，另外2個洞直徑比較大，並非打針所留下，比較像是墜樓時造成的傷痕（類似擦傷），台中警方強調，中檢與法醫相驗時，都對所有傷勢仔細相驗，並進行毒物採檢，詳細結果尚待法醫報告。

針對高大成的推論台中地檢署表示，檢察官在5月5日針對大體作全面性勘驗，也調查相關情狀，發現醫護人員在死者送醫時有施打針藥，並套用護頸，這 些都有相關診療記錄和照片作為憑據，因此不排除是搶救過程中，在右手、左手和頸部壓出傷痕，至於死者體內有無毒藥物反應，還是要以解剖鑑定報告為主。

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