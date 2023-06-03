高雄洲際酒店南洋餐廳「好客」近日開幕，推出新加坡辣椒蟹、海南雞飯等道地南洋風味料理。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店南洋餐廳「好客」近日開幕，推出新加坡辣椒蟹、海南雞飯等道地南洋風味料理。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店南洋餐廳「好客」近日開幕，推出新加坡辣椒蟹、海南雞飯等道地南洋風味料理。（柯宗緯攝）

高雄洲際酒店南洋餐廳「好客」近日開幕，推出新加坡辣椒蟹、海南雞飯等道地南洋風味料理及星馬飲品。飯店也順勢推出一泊二食-「醉愛獅城」住房專案，而預定該專案更有機會抽中桃園、新加坡來回酷航機票。

高雄洲際酒店「好客」南洋餐廳6月2日起正式迎賓，午晚餐菜單涵括道地南洋風味料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙、沙嗲烤串，以及甜品椰絲球等。

星馬特色飲品如經典調酒 新加坡司令、南洋咖啡、恐龍可可飲、精緻茶品等多種選項。套餐選擇亦精彩紛呈，特別設計主廚精選素食套餐，品賞餐價每位1240元起，獻上餐酒、餐茶搭配；平日商業午餐每位餐價880元起，即興自在以美食犒賞自己。

開幕首月再推消費滿額回饋活動，即日起至7月2日止，同桌單筆消費滿1688元，並在賓客個人IG或FB發佈限動標記 ＃HAWKER好客餐廳、@高雄洲際酒店，即可兌換星馬人氣飲品「恐龍可可飲」招待乙杯。

業者也推出新加坡主題一泊二食 - 「醉愛獅城」住房專案，即日起開放預訂至10月15日止，預訂專案入住可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐 （每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段)、新加坡旅遊局精選禮品組和虎牌冰釀啤酒（限量200組，送完為止），更可於入住時獲得專屬抽獎小卡，有機會贏得桃園、新加坡來回酷航機票，專案入住期間自7月1日起至10月15日止。

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