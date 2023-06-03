國立成功大學112級畢業典禮，現場洋溢著學業有成、展翅飛翔的歡樂氛圍。（成大提供／洪榮志台南傳真）

國立成功大學112級畢業典禮，新任成大校長沈孟儒頒發畢業證書。（成大提供／洪榮志台南傳真）

國立成功大學3日舉行112級畢業典禮時，因新冠疫情解封，吸引大批畢業生及家長踴躍出席，現場洋溢著學業有成、展翅飛翔的歡樂氛圍。首度主持畢典的新任成大校長沈孟儒，也叮嚀畢業生「常懷感恩、心寬路廣、終身學習」。最後在全體畢業生依循傳統拋帽、歡呼聲中，畫下完美的句點。

今年成大畢業生人數5891人；其中，大學部2575人，碩班3120人、博士班196人。特別的是，該校率全台各大專校院之先設立的「智慧半導體及永續製造學院」、「敏求運算智慧學院」，也都分別培育出首名碩士班畢業生。

成大今年還培育多位外籍畢業生，不少外籍學生藉由畢業服的裝飾，表達對成大、對中華民國的感謝。來自的巴拉圭的杜凱琳、蘇凱妮及宏都拉斯的羅明磊、哥倫比亞的蘇元岱等畢業生，都在學、碩士袍上披上自己國家與中華民國的國旗帶。蘇凱妮還說，這麼做是在表達雙方情誼，他們在成大期間受到許多關心與照顧，學校提供很多資源，很溫暖，謝謝大家。

沈孟儒除提醒畢業生，相較於文憑、能力或學識，更重要的是保有善良與正直。他指出，人生是起伏的，要積極迎接改變，不自我設限，路雖遙遠，持續走就會到；他也期許正處於風帆正滿的畢業生，從成功原點勇於追夢，躍升屬於自己的獨一無二精彩。

傑出校友旺宏電子董事長吳敏求也分享人生求學、工作及創業的心路歷程。他認為，一定要學習或養成解決問題的能力，並建立強韌的心理素質，如此在遭遇經營困難時，才能堅毅地走下去。他還提到創新思維說，創新是要能形成長期的影響力，這個影響力是回饋國家、母校、家庭最重要的方式，因此3年前他在成大成立敏求智慧運算學院，希望跨領域的合作，讓成大學生學習到創新的能力。