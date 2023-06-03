繞境隊伍到鹿港天后宮迎接水仙尊王上龍船，共同為龍王祭典開光點睛。(吳建輝攝)

王惠美說，鹿港慶端陽系列活動在龍王出巡後正式啟動，歡迎全國鄉親到彰化體驗鹿港慶端陽的端午風情。(吳建輝攝)

「2023鹿港慶端陽系列活動龍王祭」3日登場，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員等人於鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕後，經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的「水仙尊王」。(吳建輝攝)

2023鹿港慶端陽系列活動正式展開，3日彰化縣長王惠美現身鹿港龍山寺恭請龍王出神龕，上街進行祈福賜福繞境，繞境隊伍到鹿港天后宮迎接水仙尊王上龍船，共同為龍王祭典開光點睛，王惠美說，鹿港慶端陽系列活動在龍王出巡後正式啟動，歡迎全國鄉親到彰化體驗鹿港慶端陽的端午風情。

「2023鹿港慶端陽系列活動龍王祭」3日登場，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員等人於鹿港龍山寺恭請「龍王尊神」起駕後，經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的「水仙尊王」，前往福鹿溪龍舟競賽場地，舉行「龍王祭典˙開光點睛」儀式。

王惠美表示，龍王祭是全國唯一特有的民俗慶典活動，為鹿港慶端陽活動揭開序幕，而今年適逢彰化建縣300年，特別邀請縣內藝術陣頭、學校、社區等單位前來參與，還有12艘龍舟繞境踩街，充分展現文化底蘊與民俗技藝融合的氣勢。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，鹿港慶端陽活動一連三天，從端午節22日當天一直到24日，下午3點到晚上82點會舉辦夜間龍舟比賽，今年疫後擴大舉辦，賽事精彩可期，邀請全國鄉親來遊鹿港、吃在鹿港、玩在鹿港。

縣府文化局表示，鹿港慶端陽系列活動有國際龍舟賽，還有傳統表演藝術，安排在地館閣、學校、文化局實驗樂團及南管研習班等17個團體進行南北管音樂演出，活動晚間在鹿港老街等地，也能觀賞小鎮光影藝術節的夜間燈飾，透過文化及觀光帶動彰化縣新風貌，振興經濟，繁榮地方發展。