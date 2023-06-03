對流雲系發展旺盛，今（3）日各地要提防突如其來的強降雨，中央氣象局針對15縣市發布豪、大雨特報，其中台中市的降雨尤其猛烈，預估雨勢將一路持續到晚上。另外，有專家指出，未來一周台灣仍位於暖濕南風的環境中，天氣不穩定，要注意午後降雨。

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，今日下午到晚間，容易出現突如其來的強降雨，可能伴隨著雷擊、強陣風，甚至有溪水暴漲的可能，低漥地區要慎防淹水。

▍豪雨範圍：台中市。

▍大雨範圍：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象局表示，今日台灣附近水氣偏多，大氣不穩定，稍早中南部地區已有局部短暫陣雨或雷雨，甚至短延時豪雨發生，東半部也有局部短暫陣雨，北部則多雲到晴，受到熱力作用影響，午後雷陣雨可能會擴展至整個西半部。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日下午發文指出，類似的天氣會延續到明（4）日，上午各地晴到多雲天氣，下午山區有午後雷陣雨，感受悶熱。預估未來一周，鋒面都在浙江一帶活動，雖然離台灣不遠，但暫無南下跡象，台灣仍位於暖濕南風的環境裡面，天氣較不穩定。