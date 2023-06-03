史努比海上巴士從駁二接駁到旗津。（漢來提供）

疫情趨緩後，國旅夯爆，即將迎來暑假旺季。高雄漢來大飯店7月1日至8月20日推出「2023非去不可 漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，每房加贈抽獎券，推出價值30萬好禮抽獎，最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房、三麗鷗主題房。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹提到，適逢疫情鬆綁後第一個暑假，近期陸續接到客人詢問，因此今年暑假專案提早開放訂房，即日起至6月9日早鳥訂房再打9折，雙人房只要5029元起，還加送200元餐飲商品優惠券，適用入住期間為7月1日至8月20日。

值得一提的是，本次暑假專案加碼推出價值30萬好禮抽獎，最大獎可獲5萬元漢來美食餐飲券，還有機會入住即將開幕的台北漢來豪華套房及價值3萬元高雄漢來套房、三麗鷗主題房，共有20個名額。

業者指出，漢來暑假專案一次攻略高雄最美的山海景點，專案提供哈瑪星鐵道文化園區最受歡迎的駁二線小火車，參觀以鐵道歷史文化為主題的哈瑪星台灣鐵道館。接下來前往棧貳庫搭乘史努比彩繪圖案的海上巴士前往旗津，航程中可眺望壽山之美、大船入港的壯觀，感受港灣城市的魅力。此專案另在旗津安排電動遊園自行車，可輕鬆自駕抵達旗津海岸公園、彩虹教堂、星空隧道等知名景點。

飯店還提供自助式早餐、Häagen-Dazs冰淇淋、以及日式三溫暖與露天泳池等服務設施，也安排高鐵左營站來回接駁服務，豐富專案內容每晚入住5588元起，若續住享有海港自助下午茶。即日起至6月9日訂房均享有早鳥價9折優惠，再加贈200元美食餐飲或三麗鷗商品抵用券，這次漢來暑假專案內容與禮遇包羅萬象，精打細算旅客早鳥下訂絕對物超所值。