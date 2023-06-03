美國國防部長奧斯汀3日早上在新加坡「香格里拉對話」會上發表演說，他對中國在印太地區咄咄逼人的行為表示關切。奧斯汀說，美國不尋求衝突或對抗，但不會在欺凌和脅迫面前退縮。他還表示，台海衝突並不是迫在眉睫，也不是不可避免，但一旦爆發衝突將是毀滅性的。

就在奧斯汀於「香會」演說之際，據一位不願透露姓名的美國官員透露，美國海軍軍艦正在穿越台灣海峽。美方此舉可能會激怒北京。

在演說中，奧斯汀批評中國解放軍最近以咄咄逼人和不專業的方式攔截美國軍機，並重申美國將繼續支持盟友和夥伴自我防衛，阻遏「脅迫」和「欺凌」。

奧斯汀說：「我們不會被海上或國際空域的危險操作行為所阻遏。中華人民共和國繼續對在國際空域合法飛行的美國和盟國飛機進行數量驚人的危險攔截。我們都剛剛看到了另一個中華人民共和國進行的咄咄逼人和不專業的飛行案例。因此，我們將支持我們的盟友和合作夥伴捍衛自己免受脅迫和霸凌。」

他說，美國不尋求衝突或對抗，但不會在欺凌面前退縮，並重申美國致力於維護台海現狀，反對任何一方單方面改變現狀。奧斯汀說：「毫無疑問，台海衝突將是毀滅性的。所以我們堅決維持台海和平與穩定，全世界一些國家也如此。」

不過，奧斯汀也指出，台海衝突既非迫在眉睫，也非不可避免。

奧斯汀也批評中國拒絕就中美兩軍危機管控與美國軍方對話。他說：「對有責任感的防衛領導人來說，會談的『正確時機』是任何時候，所有時候都是『正確時機』，『正確時機』就是現在。」