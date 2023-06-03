雪霸國家公園保育研究成果發表會3日在台北圓滿完成，發表台灣黑熊畫面。（雪管處提供／謝明俊苗栗報導）

雪霸國家公園保育研究成果發表會3日在台北圓滿完成，發表多種新發現植物。（雪管處提供／謝明俊苗栗報導）

雪霸國家公園管理處今年重新舉辦保育研究成果發表會實體活動，並於3日在國立公共資訊圖書館國際會議廳舉辦「一探究境─大雪山之密」2022年度保育研究成果發表會，研究團隊不僅拍攝到台灣黑熊母子以及黃喉貂一同玩耍等畫面，也發現29種紅皮書植物及昆蟲新種或新紀錄種共7種，並建議本區具代表性指標昆蟲18種，研究調查成果豐碩。

雪管處每年精選前一年度結案的研究調查成果，邀請研究團隊公開分享，前2年因為疫情嚴峻，改採線上演講模式，今年考量疫情趨緩，恢復辦理實體發表會。

這次演講主軸為「一探究境-大雪山之密」，大雪山是大雪山地區內最高峰，海拔為3530公尺，此區域的生態資源豐碩，森林植群類型多樣而豐富，雪管處從2021至2022年間分別委託中華民國國家公園學會教授王穎、中華民國自然生態保育協會教授徐堉峰跟國立屏東科技大學教授王志強帶著專業的調查團隊，針對動物相、昆蟲相跟植物演替進行研究調查，研究團隊不僅拍攝到散步的臺灣黑熊母子以及數隻黃喉貂一同玩耍等畫面，也發現29種紅皮書植物及昆蟲新種或新紀錄種共7種，並建議本區具代表性指標昆蟲18種，研究調查成果豐碩。

本次成果發表會在台中舉辦，共吸引近200位民眾前來參與，大家相約明年成果發表會再相見，今年向隅的民眾記得明年密切注意本處官網最新消息。