頭份市立游泳池將改建成複合式運動館。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

經過苗栗縣長鍾東錦與頭份市長羅雪珠共同研議規畫下，擬定將頭份市立游泳池重新改建成多功能的全民運動館，苗栗縣政府同意補助5千5百萬元，頭份市公所自籌2千5百萬元，將以總經費8千萬元改建成包括羽球、桌球及長輩體健設施等功能的複和式運動場館，羅雪珠預計全部工程可望在2025年完工，提供頭份市民一個全新運動場域。

頭份市游泳池因遇到新冠疫情，前後2年都因而停止開放，原有承包廠商不堪虧損，與市公所提前解約，整個游泳池閒置無法發揮功能，頭份市長羅雪珠原有意將游泳池增設多項設施，並赴新竹市觀摩，去年，縣長鍾東錦上台後，羅雪珠與鍾東鍾為此研商，決定重新打造游泳池，發揮更大效用。

經過縣府與頭份市公所詳細規畫後，縣府同意補助5千5百萬元，頭份市公所自籌2千5百萬元，總經費達8千萬元，將游泳池變身為一個多功能的運動館！

這項整建計畫將由縣府負責發包施工監督，完工後再交還給市公所經營管理，由於國內羽球風氣隨著戴資穎取得國際羽后頭銜所帶領羽球運動風氣盛行，並考慮到單一功能的游泳場館效能較低，因此，改建目標是打造一個提供多種運動選擇的場所，滿足各個年齡層和運動愛好者的需求，包括了羽球、桌球、以及長輩體健設施等多種運動項目，為市民提供更多元的運動選擇和娛樂活動。

羅雪珠表示，這項整建計畫將為頭份市帶來一個嶄新的運動場所，無論是學生、家庭、還是運動愛好者，都能在這裡找到自己喜愛的運動項目，享受運動的樂趣和健康益處。預估全部工程將在2025年完工，讓市民共同期待蛻變後的全新的全民運動場館。