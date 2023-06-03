內埔鄉祭出好康首辦集團結婚，力拚鄉內人口止跌回升。（林和生攝）

內埔鄉祭出好康首辦集團結婚，吸引21對新人報名參加。（林和生攝）

隨著國際少子化浪潮不斷襲來，各級政府紛紛祭出力道不一社福政策，希望減緩人口下降速度，屏東縣政府今年宣布發放2萬元生育津貼，內埔鄉加碼跟進第一胎2萬元生育補助，完成全縣33鄉鎮最後一塊生育津貼拼圖，鄉公所更加碼舉辦集團結婚，希望透過成家，接續迎接新生命，來為鄉內增添人口。

首辦的集團結婚儀式，大方送出3萬元結婚補助金及2萬元成家津貼，吸引21對新人報名，更有4名新娘帶「球」嫁，現場洋溢滿滿喜氣。

根據戶政資料統計，內埔鄉至2006年鄉內人口跌破6萬人後，鄉民逐年減少，目前人口數5萬2258人，打破半世紀以來新低紀錄。

內埔鄉長鍾慶鎮表示，過去考量鄉內財務狀況，許多社福政策無法跟進其他鄉鎮，透過任內積極盤點資源，藉由閒置土地活化、規費依法徵收、減少支出，加上納骨塔收入，讓鄉庫轉負為正，今年起更有餘裕在政策上加強力道。

今年內埔鄉宣布發放生育津貼補助，第一胎補助2萬元、第二胎5萬元，希望提升民眾生育子女意願；但鍾慶鎮說，生子前總要成家，因此首辦集團結婚，祭出每對新人3萬元結婚補助金，還有2萬元嫁妝，可用來添購家電，加上專業攝影、婚紗及新秘，皆由公所一手包辦，讓不少新人直呼「真的賺很大」。

有新人直接了當地說，就是瞄準好康而來，不同其他地方送住宿券、機票或電器用品，還不如發現金實在，確實省下一筆開銷，讓新婚生活更有底氣。還有懷胎8月的新娘堅持穿上婚紗，就是要趕上這波結婚潮。

主辦單位細心為新人們送上象徵「祝你好孕」的金鏟子，及象徵五行相生、財富源源不絕、生生不息的五色豆，意味祝福新人瓜瓞綿綿、子孫昌盛。鍾慶鎮說，集團結婚預計每年辦2場，只要男女一方設籍內埔鄉滿一年以上都能參加，希望藉此為鄉內增添更多人口。