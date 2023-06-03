台中五億高中生離奇身亡案引發社會關注，中山醫學大學法醫系主任高大成受賴母委託協釐清愛子死因，高大成說，二次驗屍發現先前大家以為的右手骨折，其實是右手肘動脈紮針造成的瘀血，進而發現賴生右手總共有3處4針孔，剛好他無意中看到「殺人於無形」書中情節，加上請教麻醉科、急診醫師，才推論賴小弟可能是被注射氯化鉀造成心臟麻痺致死，已知律師已具狀要化驗右手肘皮膚是否有藥物沈積。

高大成坦言這個案件太懸奇，同婚登記2小時就墜樓，加上賴生有5億房地產等動機，種種跡象都無法排除他殺，所以他在取得送醫、急診紀錄二次驗屍，這才又發現三處死前造成的傷痕，包括右手4針孔、上唇壓傷及左手掌大片瘀青，在陷入苦思之際，剛好就閱讀到「殺人於無形」一書，裏頭就是用氯化鉀或磷酸鉀造成快速心臟麻痺。

高大成說，一開始大家都因為質疑賴生10樓墜樓只有右手骨折太奇怪，但現在仔細查，不是右手骨折，是右手有瘀青紅腫，而且肘動脈有一針孔，經查救護送醫，因為右手腫起，所以醫護都不敢動右手，而是在左手打點滴，所以不是死後打點滴的針孔。

另，上唇的壓痕，因為急救是插氣管內管，不是戴氧氣罩，所以不可能造成上唇的壓痕，因為賴生到院時已氣結至少半小時，體溫還有37.5，推斷死亡時是38度，只有揮發性麻醉可以讓體溫升高。

至於左掌瘀青，高大成說，可能是賴生被壓制掙扎，且從其形狀看不像手掌印，比較像腳踩造成。

他說臨床上氯化鉀非管制性藥品，稀釋用來注射可緩解電解質不平衡造成的症狀，但未稀釋直接注射會造成心臟快速麻痺，已知初步化驗賴生體內沒有氯和鉀反應，他建議賴母割賴生右手肘皮膚送驗，律師也在2日遞狀要求送驗看是否有氯或鉀殘留。

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