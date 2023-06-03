台灣大自2006年起創新推出「門市無紙化」運動，隨著減碳效益顯現，及數位科技的日新月異，台灣大於2008年正式推廣無紙化運動進階版「電子帳單服務」，並逐年優化電子帳單服務體驗；透過e帳單可隨時查看帳單、即時繳款，輕鬆掌握近1年帳單記錄，使用資訊一覽無遺；透過簡訊或email發出的 e帳單採加密保護，確保個資不外洩外，還能減少紙張用量，減碳、便利、安全兼管理功能，搭配申辦的抽獎回饋，帶動帳單無紙化比例年年成長，2020年帳單無紙化用戶比例達81%，並以年增3%的幅度穩步上升，2022年達87%。

台灣大積極推動無紙化運動，透過減碳、減少山林棲地破壞等關鍵永續作為，進而達成零毀林承諾、減緩極端氣候現象，並終止生物多樣性喪失，以達到社會與地球共好。台灣大運用數位科技，強化自身與價值鏈的永續綠色足跡，鼓勵用戶透過台灣大門市、官網、台灣大行動客服App、客服188專線等多元管道申辦e帳單，同步持續優化線上服務，用戶不用出門在家即可完成續約服務，不僅減少紙張使用，更降低紙本印刷、運送、紙張銷毀與倉儲等延伸的碳排放。為吸引更多用戶加入減碳行列，更不定期推出響應無紙化的回饋抽獎活動。

台灣大也具體訂定減碳路徑，為台灣第一個加入國際再生能源倡議組織RE100的電信業者，並承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源，於2050年達成淨零排放(Net Zero)的目標，持續透過自建電廠及外購綠電兩大做法，逐步提升綠能使用佔比，同步落實SBT減碳目標，透過精準數據分析，制定分階段施行步驟，朝2050年淨零排放的方向邁進。