民進黨接連爆出性騷案，多位受害者出面控訴曾在黨內遭受性騷擾，但向上級反應卻遭吃案、甚至職場霸凌，黨主席賴清德、總統蔡英文都出面道歉。民進黨立委林靜儀昨晚在臉書發文聲援，但卻說「不論其他政黨有多糟多離譜」，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件，引發網友熱議。資深名嘴周玉蔻雖也留言表示認同，但也批評「只可惜你們的網軍仍然無聊的在臉書上用攻擊他黨掩飾自己的問題」。

資深名嘴周玉蔻批評，民進黨爆發性騷案風波後，「只可惜你們的網軍仍然無聊的在臉書上用攻擊他黨掩飾自己的問題」。(擷自林靜儀臉書留言)

林靜儀昨深夜發文，「不論其他政黨有多糟多離譜，民進黨就是不該有內部的性騷擾與性霸凌事件，因為我們一直是堅持帶著國家往更好的方向、堅持理念價值的政黨。感謝願意說出來的夥伴們，我相信妳們除了事件本身造成的身心傷害之外，還帶著對所信任政黨與價值失望的痛。這個黨所堅持的價值不容減損。」

林靜儀也要求，全面調查，確認事實，相關人士公開道歉，並且協助被害者進入司法程序。她強調，「政治上的各種見縫插針與嘲諷不會傷害我們，傷害我們的是自己，能修復我們的也是自己」。

資深媒體人周玉蔻也留言表示同意，但也指出「只可惜你們的網軍仍然無聊的在臉書上用攻擊他黨掩飾自己的問題」。但此言也引發許多親綠網友不滿，認為藍、白兩黨也曾有性騷問題，不應該指責他人是「網軍」攻擊，民進黨也已經在面對問題。

知名親綠網紅徐閉也嗆聲周玉蔻，「請其他兩黨也要比照相同標準處理這些問題不叫攻擊，這叫共同打造性別友善的環境。把每個路人都當成網軍真是離譜。」也有網友批評周玉蔻先前攻擊台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴緋聞案時，也把已是普通人的女主角一再逼上媒體。周玉蔻也不示弱，「隨意比喻，你比較開心的話」還嗆「呵呵，靜儀這裡的小鯊魚挺強健的！」

經昨晚民進黨性騷案揭連被報後，在網路上也已經有網友、粉專條列出綠營醜聞、製作哏圖，而國民黨、民眾黨過去的性騷案件也被大量重提。民眾黨台北市議員黃瀞瑩也在臉書指出她先前任職北市府時遭性騷的案件又被臉書粉專討論，還形容她是「吞忍求上位」，黃瀞瑩也氣問，「為什麼到現在，錯的人還會是我？」