藝人林襄、林彥君、嘉義市政府觀新處長張婉芬為活動開騎。（廖素慧攝）

藝人林襄、林彥君、嘉義市議員陳家平推薦嘉義市美食。（廖素慧攝）

藝人林襄、林彥君、嘉義市政府觀新處長張婉芬號召民眾騎自行車遊嘉義市。（廖素慧攝）

響應6月3日世界自行車日，嘉義市政府找來林襄、林彥君推薦全程25公里的「環市自行車道」輕鬆遊嘉義市，市府觀光新聞處長張婉芬說，「環市自行車道」串聯各景點，6月底持電子票券可免費騎用YouBike 2.0，輕鬆遊嘉市。

交通部主辦「2023世界自行車日─全台環騎」，全長960.8公里的環島自行車道1號線分成45個路段，並透過「環騎圓夢APP」與全台各地車友同時騎乘繪製出台灣形狀，其中路線編號17的騎乘活動，嘉義市政府與阿里山國家風景區管理處合辦，今天從北香湖公園出發，到台南市柳營區7-11新天地門市，共計26.4公里。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市致力打造「低碳、綠色」城市品牌，2008年就完成嘉義市第一條自行車專用道「嘉油鐵馬道」，2019年爭取內政部營建署補助，串連並優化自行車道環境，完成主線25公里的「環市自行車道」。

張婉芬說，「環市自行車道」串聯各景點，3小時內就可以環遊嘉義市一圈，且導入公共自行車YouBike 2.0，全市已建置超過145個租賃站點，站點建置密度高，遊客更好騎用。

張婉芬指出，嘉義市自行車道系統通學、運動與觀光都好用，吃美食、到特色店家、賞遊自然美景都方便，歡迎遊客搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100＋Select」旅遊寶典到風格特色小店，6月底前持電子票證騎乘YouBike前30分鐘免費。

市府觀光新聞處還特別安排「火雞肉飯」及「沙鍋魚頭」以Cosplay的方式裝扮出席，林襄及林彥君也分享騎自行車的樂趣，推薦嘉義市美食。