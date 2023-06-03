菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）3日在新加坡「香格里拉對話」第二場全會「建立亞太地區的穩定與平衡」上說，即便面對地緣政治緊張，遵守國際法和以規則為基礎的多邊體系仍是處理各國關係、維護國際利益的最佳方式。

據新加坡聯合早報網報導，加維斯指出，區域國家若缺乏信任及傾向單獨行動，將助長「鐵幕」的回歸，破壞潛在的互信及合作關係。

他說：「要有這樣的政治意願和相互信任，能夠坐下來展開有建設的對話並達成協議並非易事……但當衝突的風險迫在眉睫時，是時候進行更多對話了。」

加維斯認為，開放、透明和包容原則提供了中立的基礎，讓所有人都能表達他們的立場及關注的事項。「基於這一點，菲律賓仍堅持不懈尋求亞細安與中國落實實質的南海行為準則。」

在答問環節中，有與會者提問：菲律賓近期與美國、日本和澳大利亞合作加強威懾，是否意味著菲律賓正從美國和中國之間的對衝戰略，轉向與美國更緊密結盟，作為馬尼拉對華平衡戰略一部分？

加維斯沒有正面回答這個問題，只說菲律賓願意擴大合作夥伴和盟友。

他說：「我們一直在尋求不同國家的支持，包括為實現太平洋地區繁榮而志同道合的國家。」