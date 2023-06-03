黑鮪魚生魚片。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

南方澳黑鮪魚在花博！台北圓山花博農民市集周末舉行「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」活動，讓北市民眾也能品嚐南方澳漁港黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀等鮮美漁產品，北市產發局表示，除了6月4日有「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」品嚐會，還有宜蘭縣哈密瓜、宜蘭嚴選米等農特產一同登場，邀民眾假日來選購。

產發局表示，宜蘭縣蘇澳鎮為台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱，每年4到6月為南方澳黑鮪魚產季，6月3到4日早上10時到下午6時，花博農民市集舞台旁由蘇澳區漁會現場販售冷凍漁產品、現做的蝦餅及刀魚酥、鬥士蝦口味的米乖乖及黑鮪罐頭等產品。

產發局也說，6月4日上午10時舉辦「鮪娓道來-魚你相遇南方澳」品嚐會，特邀「三多屋關係企業」及「蘇澳區漁會家政班」等海鮮料理達人，表演黑鮪魚切割秀、且有黑鮪魚及時令海鮮料理試吃及販售，鼓勵民眾選購國內生產的優質水產品。

另外，本周花博農民市集宜蘭周還有宜蘭縣哈密瓜暨農特產品展售活動，由宜蘭縣農民帶來宜蘭嚴選米、當季盛產的壯圍哈密瓜、冬山鄉青農有機茶，與市集來自全台三章一Q農漁畜產品齊聚一堂，分享最優質的農特產品，讓民眾買得安心吃得健康。